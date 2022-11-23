Энергоатом: Все энергоблоки Южноукраинской АЭС аварийно остановлены

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию" , - отметил он.

Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.

В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения. Также проблемы со светом зафиксированы в Молдове.

Из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.