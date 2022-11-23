Энергоатом: Все энергоблоки Южноукраинской АЭС аварийно остановлены
Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.
"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - отметил он.
Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.
В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения. Также проблемы со светом зафиксированы в Молдове.
Из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.