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Кличко: 70% Києва без електрики, воду частково повернули

Кличко: 70% Києва без електрики, воду частково повернули
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, на якому етапі зараз перебувають роботи з відновлення життєзабезпечення Києва після вчорашнього масованого обстрілу країни російською армією.

"Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.
Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його у першій половині дня.
70% відсотків столиці поки що залишається без електрики", - написав глава столиці.

Кличко зазначив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло, проте це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі всієї України.

Кияни повідомляють, що на правому березі вже частково є світло та вода, опалення немає. У столиці також досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком

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