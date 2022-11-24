Кличко: 70% Киева без электричества, воду частично вернули

Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, на каком этапе сейчас находятся работы по восстановлению жизнеобеспечения Киева после вчерашних массированных обстрелов страны российской армией.

"Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня.

70% процентов столицы пока остается без электричества" , - написал глава столицы.

Кличко отметил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет, однако это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме всей Украины.

Киевляне сообщают, что на правом берегу уже частично есть свет и вода, отопления нет. В столице также до сих пор наблюдаются проблемы с мобильной связью