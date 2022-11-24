ГУР: Для підготовки нового удару по Україні РФ знадобиться тиждень

Головне управління розвідки Міноборони прогнозує, що росіяни і надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні, щоб підготуватися до наступного їм знадобиться близько тижня.

"Нас намагаються зламати, занурити у темряву та холод у період війни та змусити до переговорів на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо, що періодичність масованих ракетних атак по Україні - це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до такого удару" , - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що запаси високоточної зброї в РФ виснажені, але, незважаючи на це, у агресора залишилося ще багато не високоточних ракет.

Водночас, за словами представника ГУР, за точністю агресори особливо й не женуться.

"У багатьох випадках розліт за кілометр - це умовна "норма" і потрапляння навіть не в об'єкти інфраструктури, а до цивільних будинків, лікарень - це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ...

Найбільше ж у росіян залишилося ракет до систем С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це міста, куди С-300 добивають.