ГУР: Для подготовки нового удара по Украине РФ понадобится неделя

Главное управление разведки Минобороны прогнозирует﻿, что россияне и в дальнейшем будут наносить массированные ракетные удары по Украине, чтобы подготовиться к следующему им понадобится около недели.

"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине - это примерно неделя. То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару" , - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Юсов отметил, что запасы высокоточного оружия в РФ истощены, но несмотря на это у агрессора осталось еще много не высокоточных ракет.

В то же время, по словам представителя ГУР, за точностью агрессоры особо и не гонятся.

"Во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ...

Больше всего же у россиян осталось ракет к системам С-300. Это означает, что прежде всего угроза есть для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению. это те города, куда С-300 добивают.