Кремль: Виконайте наші вимоги та зупиніть страждання людей

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб "вивести ситуацію у нормальне русло", повідомляє Українська правда.

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення" , - заявив Пєсков.

Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.