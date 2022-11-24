Кремль: Выполните наши требования и остановите страдания людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло", сообщает Украинская правда.

"Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить, таким образом, все возможные страдания мирного населения" , - заявил Песков.

Ранее в Кремле признали, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.