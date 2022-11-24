Херсон обстріляли РЗСО, є загиблі

У четвер увечері росіяни обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ, повідомляється про чотирьох загиблих, ще шістьох поранено.

"Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗВ накрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорівся багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили і на дитячий майданчик", - повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Станом на 20:15 відомо про чотирьох загиблих та шести поранених херсонців.