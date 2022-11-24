Херсон обстреляли РЗСО, есть погибшие

В четверг вечером россияне обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, извечтно о четырех погибших, еще шестеро ранены.

"Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", - сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

По состоянию на 20:15 известно о четырех погибших и шести раненых херсонцах.