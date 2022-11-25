Ситуація на фронті на ранок 25 листопада: інформація Генштабу

Російські війська завдали 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах України﻿. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки та Діброви Луганської області, Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Російські війська завдали 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському — окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район Вовківки Сумської області.

На Слобожанському — обстрілювали з артилерії різних типів райони Стрілечої, Красного, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Вовчанська і Дворічної Харківської області. Поблизу Зеленого задіяли ударний безпілотник.

На Куп’янському та Лиманському — противник веде оборону. Під вогнем були райони Берестового Харківської області, Макіївки, Новоселівського, Стельмахівки та Площанки на Луганщині, Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний дрон.

На Бахмутському та Авдіївському — противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілам з танків та різнокаліберної артилерії піддав райони Андріївки, Верхньокам’янського, Бахмута, Бахмутського, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому — ворог продовжує оборонятися. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції Сил оборони та райони Вугледара, Пречистівки, Нескучного, Времівки, Зеленого Поля Донецької області та Ольгівського, Гуляйпільського та Чарівного на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

На Криворізькому та Херсонському — противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі Дніпра. Задіяв танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Антонівки, Зміївки, Берислава, Токарівки, Микільского, Чорнобаївки, Білозерки та Велетенського Херсонської області та Херсона.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в Зеленому Ярі Запорізької області. Втрати противника — 2 вантажівки, понад 15 поранених та 20 загиблих.

У Мостовому Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства РФ. У разі відмови погрожують "націоналізувати" — тобто просто забрати.

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.