У Міноборони Британії порадили ЗСУ зберегти динаміку наступу взимку
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю The Daily Beast порадив українській армії зберегти динаміку наступу в зимовий період, використавши свою перевагу над ворогом, повідомляє Українська правда.
"З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, на користь України було б зберегти динаміку протягом зими" , - сказав глава міноборони.
Уоллес зазначив, що ЗСУ одержали від міжнародної спільноти 300 тис. комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.
Він також вказав на погане забезпечення російської армії.
"Російський підрозділ нещодавно був розгорнутий без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофічно для людини, яка йде в поле... У росіян є масштаби, але вони не дуже добрі. Ну, більшість добрих загинули" , - сказав британський . міністр оборони.