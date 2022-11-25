У Міноборони Британії порадили ЗСУ зберегти динаміку наступу взимку

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю The Daily Beast порадив українській армії зберегти динаміку наступу в зимовий період, використавши свою перевагу над ворогом, повідомляє Українська правда.

"З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, на користь України було б зберегти динаміку протягом зими" , - сказав глава міноборони.

Уоллес зазначив, що ЗСУ одержали від міжнародної спільноти 300 тис. комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.

Він також вказав на погане забезпечення російської армії.