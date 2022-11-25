В Минобороны Британии посоветовали ВСУ сохранить динамику наступления зимой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Beast посоветовал украинской армии сохранить динамику наступления в зимний период, использовав свое преимущество над врагом, сообщает Украинская правда.

"Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, технике и качестве личного состава над деморализованными, плохо обученными, плохо оснащенными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы" , - сказал глава минобороны.

Уоллес отметил, что ВСУ получили от международного сообщества 300 тыс. комплектов зимней одежды, которые являются важной необходимостью для зимнего наступления.

Он также указал на плохое обеспечение российской армии.