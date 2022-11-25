Politico: У Європi лунають звинувачення на адресу США у наживі на війні

Деякі високопоставлені європейські чиновники розгнівані на адміністрацію президента США Джо Байдена і звинувачують американців у тому, що вони наживаються на війні Росії проти України, в той час як країни ЄС страждають, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

"Факт у тому, що, якщо подивитися на це тверезо, країна, яка найбільше наживається на цій війні, - це США, тому що вони продають більше газу та за вищими цінами, а також тому, що вони продають більше зброї" , - сказав виданню неназваний європейський високопосадовець.

За даними видання, ці коментарі публічно й у приватному порядку підтримують європейські чиновники, дипломати та міністри з інших країн. Вони пролунали вслід за зростанням гніву в Європі з приводу американських субсидій, які загрожують зруйнувати європейську промисловість.

"Ми дійсно перебуваємо на історичному етапі. Америка має зрозуміти, що громадська думка у багатьох країнах ЄС змінюється" , - сказав високопоставлений представник ЄС, стверджуючи, що подвійний удар у вигляді порушення торгівлі через американські субсидії та високі ціни на енергоносії може налаштувати громадську думку проти війни та трансатлантичного альянсу.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав Вашингтон відреагувати на занепокоєння Європи.

"Американці - наші друзі - ухвалюють рішення, які мають на нас економічний вплив" , - сказав він в інтерв'ю Politico.

Найбільшою точкою напруженості останніми тижнями стали "зелені" субсидії та податки у США, які, на думку Брюсселя, несправедливо відштовхують торгівлю від ЄС та погрожують зруйнувати європейську промисловість. Незважаючи на офіційні заперечення з боку Європи, Вашингтон досі не виявляв ознак відступу.

Водночас через війну Путіна в Україні європейська економіка зіштовхнулась з рецесією, інфляція стрімко зростає, а катастрофічне скорочення постачання енергоносіїв загрожує відключеннями та нормуванням електроенергії цієї зими.

Намагаючись знизити залежність від російських енергоносіїв, країни ЄС переходять на газ зі США - але ціна, яку платять європейці, майже вчетверо вища за вартість того ж палива в Америці.

Крім того, можливе різке зростання замовлень на американське військове спорядження, оскільки європейські армії зазнають нестачі зброї після її відправки в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що високі ціни на газ у США не є "дружніми", а міністр економіки Німеччини закликав Вашингтон виявити більше "солідарності" та допомогти знизити вартість енергоносіїв.

Міністри та дипломати, які перебувають в інших країнах ЄС, висловили розчарування тим, що уряд Байдена просто вплив своєї внутрішньої економічної політики на європейських союзників.

Коли минулого тижня на зустрічі G20 на Балі лідери ЄС звернулися до Байдена з питанням про високі ціни на газ у США, американський президент, за словами високопосадовця, просто не знав про цю проблему. Інші чиновники та дипломати ЄС погодилися з тим, що незнання американців про наслідки для Європи є серйозною проблемою.

На додачу зростають суперечки навколо закону Байдена про зниження інфляції (IRA) - величезного пакета заходів щодо податків, клімату та охорони здоров'я. Цей пакет знову висунув побоювання з приводу можливої трансатлантичної торгової війни. Міністри торгівлі ЄС мають обговорити свої заходи у відповідь у п'ятницю, поки чиновники в Брюсселі розробляють плани екстреного виділення субсидій для порятунку європейської промисловості.

Нагадаємо, Європейський Союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Крім того, з 5 грудня ЄС заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів.