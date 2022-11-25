Politico: В Европе звучат обвинения в адрес США в наживе на войне

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники разгневаны на администрацию президента США Джо Байдена и обвиняют американцев в том, что они наживаются на войне России против Украины, в то время как страны ЕС страдают, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Факт в том, что, если посмотреть на это трезво, страна, которая больше всего наживается на этой войне, - это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия" , - сказал изданию неназванный европейский чиновник.

По данным издания, эти комментарии публично и в частном порядке поддерживают европейские чиновники, дипломаты и министры из других стран. Они прозвучали вслед за ростом гнева в Европе по поводу американских субсидий, которые угрожают разрушить европейскую промышленность.

"Мы действительно находимся на историческом этапе. Америка должна понять, что общественное мнение во многих странах ЕС меняется" , - сказал высокопоставленный представитель ЕС, утверждая, что двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергоносители может настроить общественное мнение против войны и трансатлантического альянса.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на беспокойство Европы.

"Американцы - наши друзья - принимают решения, которые имеют на нас экономическое влияние" , - сказал он в интервью Politico.

Наибольшей точкой напряженности в последние недели стали "зеленые" субсидии и налоги в США, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо отталкивают торговлю от ЕС и угрожают разрушить европейскую промышленность. Несмотря на официальные возражения со стороны Европы, Вашингтон до сих пор не проявлял признаков отступления.

В то же время из-за войны Путина в Украине европейская экономика столкнулась с рецессией, инфляция стремительно растет, а катастрофическое сокращение поставок энергоносителей грозит отключениями и нормированием электроэнергии этой зимой.

Пытаясь снизить зависимость от российских энергоносителей, страны ЕС переходят на газ из США - но цена, которую платят европейцы, почти вчетверо выше стоимости того же топлива в Америке.

Кроме того, возможен резкий рост заказов на американское военное снаряжение, поскольку европейские армии испытывают нехватку оружия после его отправки в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокие цены на газ в США не являются "дружественными", а министр экономики Германии призвал Вашингтон проявить больше "солидарности" и помочь снизить стоимость энергоносителей.

Министры и дипломаты, находящиеся в других странах ЕС, выразили разочарование тем, что правительство Байдена просто влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников.

Когда на прошлой неделе на встрече G20 на Бали лидеры ЕС обратились к Байдену с вопросом о высоких ценах на газ в США, американский президент, по словам чиновника, просто не знал об этой проблеме. Другие чиновники и дипломаты ЕС согласились с тем, что незнание американцев о последствиях для Европы является серьезной проблемой.

В дополнение растут споры вокруг закона Байдена о снижении инфляции (IRA) - огромного пакета мер по налогам, климату и здравоохранению. Этот пакет снова выдвинул опасения по поводу возможной трансатлантической торговой войны. Министры торговли ЕС должны обсудить свои ответные меры в пятницу, пока чиновники в Брюсселе разрабатывают планы экстренного выделения субсидий для спасения европейской промышленности.

Напомним, Европейский Союз готовит девятый пакет санкций против России за вторжение в Украину.

Кроме того, с 5 декабря ЕС запретит импорт российской нефти и ограничит ее транспортировку, а с 5 февраля будет наложено эмбарго и на импорт российских нефтепродуктов.