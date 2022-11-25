Зеленський приїхав на місце ракетного удару РФ по житловому будинку у Вишгороді

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 листопада, приїхав у Вишгород Київської області, де країна-агресор РФ у середу ракетним ударом зруйнувала житловий будинок. Загинули сім людей, близько 30 — постраждали, повідомляє Новое время.

"Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок — наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб" , — заявив глава держави у Facebook.

Зеленський також написав, що побував у Пунктах незламності, які працюють у місті.

23 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Російські окупанти випустили 67 крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та п'ять дронів-камікадзе типу Ланцет.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що РФ тричі вдарила по багатоповерхових будинках, загинули щонайменше десять людей.