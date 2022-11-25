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Зеленский приехал на место ракетного удара РФ по жилому дому в Вышгороде

Зеленский приехал на место ракетного удара РФ по жилому дому в Вышгороде
Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября, приехал в Вышгород Киевской области, где страна-агрессор РФ в среду ракетным ударом разрушила жилой дом. В результате погибли cемь человек, 30 — пострадали, сообщает Новое время.

"Поврежденный четырехэтажный жилой дом — следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим, в частности, по обеспечению их жилищных нужд", — заявил глава государства в Facebook.
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Зеленский также написал, что побывал в Пунктах несокрушимости, которые работают в городе.

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23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что РФ трижды ударила по многоэтажным домам, погибли по меньшей мере десять человек.

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