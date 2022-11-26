ОВА: Росіяни вдарили по дому у Часовому Яру Донецької області

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад".

За словами Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині".

Він наголосив, що залишатися в області небезпечно, і закликав жителів евакуюватися.