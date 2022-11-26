ОВА: Россияне ударили по дому в Часовом Яру Донецкой области
Российские войска 26 ноября ударили с самолета по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен подъезд 5-этажки, трое гражданских получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру – три человека получили ранения. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недостроенное здание и склад".
По словам Кириленко, "не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области".
Он отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.