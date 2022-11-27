ОВА: окупанти били з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщиною
Вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", – повідомив він.
У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.
У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.