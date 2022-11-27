ОВА: оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине
Ночью 27 ноября россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара. Попали по двум громадам - Червоногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших", – сообщил он.
В Червоногригорьевской громаде изуродованы 6 частных домов, 6 хозяйственных построек, машины частного предприятия и газопровод.
В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.