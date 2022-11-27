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ОВА: оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

ОВА: оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Ночью 27 ноября россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара. Попали по двум громадам - Червоногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших", – сообщил он.

В Червоногригорьевской громаде изуродованы 6 частных домов, 6 хозяйственных построек, машины частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.

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