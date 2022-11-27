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ОВА: через вчорашню атаку росіян по Дніпру загинула людина

ОВА: через вчорашню атаку росіян по Дніпру загинула людина

Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який завдали російські війська 26 листопада загинула одна людина. Тіло дістали рятувальники з-під завалів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях", - написав Резніченко.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок обстрілу ворога, як зазначив президент Володимир Зеленський було зруйновано цілий житловий квартал.

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