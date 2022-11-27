ОВА: из-за вчерашней атаки россиян по Днепру погиб человек
В результате ракетного удара по Днепру, который нанесли российские войска 26 ноября погиб один человек. Тело извлекли спасатели из-под завалов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Только что спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов. Во время атаки пострадали 13 человек. Трое все еще в больницах", - написал Резниченко.
Напомним, вчера, 26 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате обстрела врага, как отметил президент Владимир Зеленский, был разрушен целый жилой квартал.