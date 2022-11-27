Енергоатом: є ознаки, що росіяни можуть залишити Запорізьку АЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз вони спостерігають ознаки того, що російські загарбники можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє Українська правда.

Про це Котін заявив в ефірі національного марафону

"Дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти", - повідомив він.

Котін підкреслив, що "поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС", але можна сказати, що вони "готуються".

Він також нагадав, що росіяни "напхали на майданчик ЗАЕС усе, що могли, – і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою" і замінували територію станції.