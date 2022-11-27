Энергоатом: есть признаки, что россияне могут покинуть Запорожскую АЭС

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, сообщает Украинская правда.

Об этом Котин заявил в эфире национального марафона

"Очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти" , - заявил он.

Котин подчеркнул, что "пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС", но можно сказать, что они "готовятся".

Он также напомнил, что россияне "напихали на площадку ЗАЭС все, что могли, ­– и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой" и заминировали территорию станции.