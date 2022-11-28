ЦНС: Усі колаборанти залишили Нову Каховку

Усіх активних колаборантів росіяни вивезли із Нової Каховки. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й про тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення і залякував і примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, тому що відчувають, що його звільнення – це справа часу" , – йдеться у повідомленні ЦНС.

Крім того, центр "закликає місцевих жителів залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".