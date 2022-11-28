ЦНС: Все коллаборанты покинули Новую Каховку

Всех активных коллаборантов россияне вывезли из Новой Каховки. Об том сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье

Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени" , – говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, центр "призывает местных жителей покинуть город до момента его деоккупации ВСУ".