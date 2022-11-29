Британська розвідка вказала на недоліки російського військового керівництва

Британська розвідка у розвідувальному огляді Міноборони стверджує, що в останні три місяці російські війська значною мірою припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) в Україні, оскільки під час бойових дій високої інтенсивності вони продемонстрували певні недоліки, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала, що батальйони інтегровані з повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку і (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

"Деякі внутрішні недоліки концепції БТГ були виявлені в ході високоінтенсивних, широкомасштабних бойових дій війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти, що виділяється БТГ, часто виявляється недостатньою" - йдеться в огляді.

Як стверджує британська розвідка, децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості гармат. Крім того, лише деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.