Британская разведка указала на недостатки российского военного управления

Британская разведка в разведывательном обзоре Минобороны утверждает, что в последние три месяца российские войска в значительной степени прекратили развертывание батальонных тактических групп (БТГ) в Украине, поскольку во время боевых действий высокой интенсивности они продемонстрировали определенные недостатки.﻿, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет и предусматривала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

"Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ были выявлены в ходе высокоинтенсивных, широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты, выделяемое БТГ, часто оказывается недостаточным" - говорится в обзоре.

Как утверждает британская разведка, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было предусмотрено моделью БТГ.