Дефіцит в енергосистемі – 30%, застосовані відключення у всіх областях

На 11:00 вівторка, 29 листопада, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 30% – електропостачання обмежуватимуть у всіх областях. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Регулятор пояснює, що зростання дефіциту викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

"Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни" , – наголосили в Укренерго.

Враховуючи дефіцит компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна.

Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго, а обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.