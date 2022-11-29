Дефицит в энергосистеме – 30%, применены отключения во всех областях

На 11:00 вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 30% - электроснабжение будут ограничивать во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Регулятор объясняет, что рост дефицита вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

"Общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны" , – отметили в Укрэнерго.

Учитывая дефицит, компания доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, а ограничения должны применяться равномерно между потребителями.