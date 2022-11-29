МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі

МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України - агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України, повідомляє Економічна правда.

Про це у Twitter написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічі з міністром закордоннних справ України Дмитром Кулебою.

"З главою МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням зони ядерної безпеки навколо Зап ﻿ орізької АЕС" , - написав Гроссі.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPPI also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all ????????’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - заявив Гроссі.

Кулеба також написав, що обговорив із главою МАГАТЕ ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.

"Розпочав мій візит до Бухареста зустріччю із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, включно з безпекою українського персоналу.