МАГАТЭ усилит свое присутствие на украинских АЭС – Гросси

МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины - агентство считает, что это позволит усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом в Twitter написал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"С главой МИД Украины Дмитрием Кулебой продолжаем совместную работу над безотлагательным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС" , - написал Гросси.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPPI also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all ????????’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - заявил Гросси.

Кулеба также написал, что обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС.

"Начал мой визит в Бухарест встречей с генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, включая безопасность украинского персонала.