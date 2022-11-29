МАГАТЭ усилит свое присутствие на украинских АЭС – Гросси
МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины - агентство считает, что это позволит усилить защиту энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом в Twitter написал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"С главой МИД Украины Дмитрием Кулебой продолжаем совместную работу над безотлагательным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси.
Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - заявил Гросси.
Кулеба также написал, что обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС.
"Начал мой визит в Бухарест встречей с генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, включая безопасность украинского персонала.
Я отметил, что Россия должна вывести свои силы с ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности", - написал министр.