Як узимку краще бачити небезпеку: три важливі поради

Безпека їзди взимку залежить від ситуації, а також від того, наскільки добре ви цю ситуацію бачите. А для цього варто врахувати три важливі речі, повідомляє Автоцентр.

Скло

Просто мийте їх частіше, і не лише зовні. Оскільки взимку вікна салону нерідко пітніють, огляд виходить обмеженим, особливо в машинах без кондиціонера (він допомагає розпотуванню) та при перевезенні пасажирів. На чистому, ретельно промитому склі волога конденсується гірше. До того ж, взимку сонце часто стоїть низько над дорогою, а в таких умовах наліт і частинки на склі, підсвічені променями небесного світила, сильно погіршують видимість.

Дзеркала

Якщо ваш автомобіль має обігрів дзеркал заднього виду, то це істотно спрощує процес. Перед початком руху, коли ви тільки збираєтеся очищати від снігу скло автомобіля потрібно включити обігрів заднього скла та дзеркал.

Але, якщо такої функції в авто немає, то є варіант як зменшити собі роботу вранці. Очищену поверхню дзеркал заднього виду можна обробити спеціальним засобом – антидощем. Тоді на них менше затримуватимуть краплі дощу, мокрого снігу і збиратимуться менше конденсату. Відповідно дзеркала за ніч менше обмерзатимуть.

Склоочисники

За хороший огляд у негоду, крім іншого, відповідають склоочисники. По-перше, двірники зношуються – насамперед їх гумові леза. Деякі виробники автокомпонентів рекомендують замінювати їх щороку. У будь-якому випадку це слід зробити, як тільки щітки почнуть залишати неочищені смуги на склі. По-друге, у сиру холодну погоду може обмерзати каркас склоочисників і ті ж гумові вії. Якщо процес очищення стане докучати, варто купити безкаркасні щітки, які менше страждають від зледеніння.

Рекомендуємо пройти огляд технічного стану автомобіля перед зимовим сезоном, щоб машина була підготовлена ​​до важких умов експлуатації.

Крім стандартних процедур важливо перевірити:

працездатність кондиціонера/клімат-контролю; справність обігріву стекол/дзеркал; стан склоочисників; роботу фар/протитуманок, правильність встановлення світла фар; технічний стан та відсоток заряду акумуляторної батареї; температуру замерзання охолоджувальної рідини двигуна; температуру замерзання рідини склоомивача; ефективність гальмівної системи та системи амортизаторів на стенді.

Додатково слід зробити комп'ютерну діагностику електронних систем автомобіля та перевірити ефективність роботи обігрівача салону автомобіля.