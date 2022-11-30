Как зимой лучше видеть опасность: три важных совета

Безопасность езды зимой зависит от ситуации, а также от того, как хорошо вы эту ситуацию видите. А для этого стоит учесть три важных вещи, сообщает Автоцентр.

Стекла

Просто мойте их почаще, и не только снаружи. Поскольку зимой окна салона нередко запотевают, обзор получается ограниченным, особенно в машинах без кондиционера (он помогает распотеванию) и при перевозке пассажиров. На чистом, тщательно промытом стекле влага конденсируется хуже. К тому же зимой солнце часто стоит низко над дорогой, а в таких условиях налет и частицы на стекле, подсвеченные лучами небесного светила, сильно ухудшают видимость.

Зеркала

Если у вашего автомобиля есть обогрев зеркал заднего вида, то это существенно упрощает процесс. Перед началом движения, когда вы только собираетесь очищать от снега стекла автомобиля нужно включить обогрев заднего стекла и зеркал.

Но, если такой функции в авто нет, то есть вариант как уменьшить себе работу по утрам. Очищенную поверхность зеркал заднего вида можно обработать специальным средством – антидождем. Тогда на них меньше будут задерживаться капли дождя, мокрого снега и будет собираться меньше конденсата. Соответственно зеркала за ночь будут меньше обмерзать.

Стеклоочистители

За хороший обзор в непогоду, кроме всего прочего, отвечают стеклоочистители. Во-первых, дворники изнашиваются – прежде всего их резиновые лезвия. Некоторые производители автокомпонентов рекомендуют заменять их каждый год. В любом случае, это следует сделать, как только щетки начнут оставлять неочищенные полосы на стекле. Во-вторых, в сырую холодную погоду может обмерзать каркас стеклоочистителей и те же резиновые реснички. Если процесс очистки станет досаждать, стоит купить бескаркасные щетки, которые меньше страдают от обледенения.

Рекомендуем пройти осмотр технического состояния автомобиля перед зимним сезоном, чтобы машина была подготовлена ​​к тяжелым условиям эксплуатации.

Кроме стандартных процедур важно проверить:

работоспособность кондиционера/климат-контроля; исправность обогрева стекол/зеркал; состояние стеклоочистителей; работу фар/противотуманок, правильность установки света фар; техническое состояние и процент заряда аккумуляторной батареи; температуру замерзания охлаждающей жидкости двигателя; температуру замерзания жидкости стеклоомывателя; эффективность тормозной системы и системы амортизаторов на стенде.

Дополнительно следует произвести компьютерную диагностику электронных систем автомобиля и проверить эффективность работы обогревателя салона автомобиля.