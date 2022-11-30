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Глава Єврокомісії: Україна втратила у війні 100 тисяч військових

Глава Єврокомісії: Україна втратила у війні 100 тисяч військових

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу виступила зі зверненням, у якому навела оцінку втрат України у війні проти Росії у 100 тисяч військових, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн присвятила звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам’ятаємо жахи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

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