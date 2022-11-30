Глава Еврокомиссии: Украина потеряла в войне 100 тысяч военных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выступила с обращением, в котором привела оценку потерь Украины в войне против России в 100 тысяч военных, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен посвятила обращение плану конфискации замороженных российских активов и созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодня погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных" , - сказала президент Еврокомиссии.

Она заявила, что Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства.

Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.