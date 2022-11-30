Українські вчені відкрили ген, який відповідає за безпліддя

Вчені українського Інституту молекулярної біології та генетики заявили про те, що змогли виявити ген, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя. Як зазначається у повідомленні Інституту, українські дослідники працювали над темою разом із колегами з Іспанії та Швейцарії, повідомляє Дзеркало тижня.

Вченим вдалося виявити ген, порушення якого у певній ділянці призводять до збою статевого розвитку і, як наслідок, викликають цілу серію ускладнень, у тому числі безпліддя. Цей ген також задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних хвороб статевих органів.

Наголошується, що у своєму дослідженні вчені використали живі моделі, на яких можна провести експерименти та дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, що спостерігаються у людини. Лабораторним об'єктом стала мушка-дрозофіла, у якої послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей в інших живих організмів (комах, хребетних, ссавців і, головне, - людини).

Робота, яку провів колектив вчених під керівництвом професора Людмили Лівшиць, відноситься до галузі фундаментальної науки, проте саме ці дослідження відкривають перспективи застосування здобутих знань у практичній медицині.