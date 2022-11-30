Украинские ученые открыли ген, который отвечает за бесплодие

Ученые украинского Института молекулярной биологии и генетики заявили о том, что смогли обнаружить ген, который отвечает за расстройства полового развития и бесплодие. Как отмечается в сообщении Института, украинские исследователи работали над темой вместе с коллегами из Испании и Швейцарии, сообщает Зеркало недели.

Ученым удалось обнаружить ген, нарушения которого в определенном участке приводят к сбою полового развития и, как следствие, вызывают целую серию осложнений, в том числе, бесплодие. Этот ген также задействован в сложной системе, которая приводит к онкологическим болезням половых органов.

Отмечается, что в своем исследовании ученые использовали живые модели, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, наблюдающихся у человека. Лабораторным объектом стала мушка-дрозофила, у которой последовательность гена DCL3 (STARD8) очень сходна с соответствующими последовательностями у других живых организмов (насекомых, позвоночных, млекопитающих и, главное, - человека).

Работа, которую провел коллектив ученых под руководством профессора Людмилы Лившиц, относится к области фундаментальной науки, однако именно эти исследования открывают перспективы применения полученных знаний в практической медицине.