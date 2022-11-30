FT: В НАТО провели переговори щодо загрози вторгнення Китаю на Тайвань

За даними FT, у вересні країни НАТО провели перші спеціальні переговори щодо Тайваню, оскільки США закликають інших членів Альянсу приділяти більше уваги зростанню загрози острову з боку Китаю. Про це пише, повідомляє Дзеркало тижня.

Переговори провела Північноатлантична рада — головний орган Альянсу, що приймає політичні рішення, за словами джерел видання.

Країни НАТО обговорювали питання Тайваню на попередніх засіданнях Північноатлантичної ради, оскільки Китай посилив тиск на острів, але вереснева сесія стала першою спеціальною дискусією.

Обговорення відбулися через три місяці після того, як НАТО оприлюднило стратегію, в якій Китай вперше названо викликом для 30 країн Альянсу, і через місяць після того, як Пекін розпочав масштабні військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

«Примітно і важливо, що вперше в Альянсі ведуться дискусії про статус Тайваню, його демократичний уряд і його критичну роль у виробництві мікрочипів у всьому світі» , - сказав американський адмірал у відставці і колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Один з учасників переговорів розповів, що представники НАТО обговорювали останні розвідувальні дані про загрозу вторгнення на Тайвань і вплив будь-якого конфлікту на країни Альянсу.

«Ми не говорили про те, якою буде роль НАТО в разі будь-яких військових дій, але обговорювали різноманітні наслідки, які це може мати для євроатлантичної безпеки і ширші наслідки для Альянсу» , - додав учасник переговорів.

Представники Альянсу також обговорили, як НАТО має інформувати Пекін про потенційні наслідки будь-яких військових дій - дебати, які набули особливого значення після вторгнення Росії в Україну на тлі питань про те, чи був Захід достатньо жорстким у своїх попередженнях Москві.

США закликають союзників, особливо в Європі, більше зосередитись на китайській загрозі Тайваню, оскільки зростає занепокоєння, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може віддати наказ про застосування сили проти острова.

Високопоставлені американські військові офіцери і чиновники назвали кілька можливих часових рамок для військових дій, причому деякі з них прагнуть посилити відчуття терміновості, щоб забезпечити готовність Вашингтона і його союзників.

В рамках зусиль США Державний департамент нещодавно поділився з союзниками економічним аналізом, в якому йдеться про те, що китайська блокада Тайваню коштуватиме світовій економіці 2,5 трлн доларів на рік.

Міністри закордонних справ країн НАТО заявили, що обговорять виклик з боку Китаю в рамках зустрічей в Бухаресті, Румунія.

США, посилаючись на свою підтримку України і Європи, тиснуть на європейських союзників, щоб вони зайняли більш жорстку позицію щодо Пекіна. Хоча в стратегічному документі НАТО, опублікованому в червні, згадується Китай, в ньому не згадується Тайвань.

«Люди рухаються різними темпами в цьому питанні, це неминуче в Альянсі 30 країн. Але ми досягли значного прогресу щодо Китаю... Ми переходимо від оцінки проблем до їх вирішення» , - сказав один західний чиновник.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі сказала, що серед членів G7 було більше дискусій щодо Тайваню, хоча Китай уважно стежить за тим, як НАТО реагує на російське вторгнення в Україну.

«Я думаю, що єдність Альянсу - це наша сила, і ми повинні переконатися, що ми її зміцнюємо» , - заявила Жолі.

Минулого тижня Канада оприлюднила свою стратегію щодо Індо-Тихоокеанського регіону, яка описує Китай як «все більш руйнівну глобальну силу».

Одна особа, знайома з дискусіями між США та їхніми союзниками по НАТО щодо Тайваню, зазначила, що важливо не переоцінювати дії Альянсу у випадку конфлікту.

«Найважливішим наслідком потенційного конфлікту в Тайванській протоці для НАТО є ймовірна необхідність для європейських військових заповнити американські військові активи в Північній Атлантиці у випадку, якщо США будуть змушені передислокувати деякі активи в Індо-Тихоокеанський регіон. НАТО навряд чи буде втручатися безпосередньо в кризу чи війну навколо Тайваню» , - сказало джерело видання.

У той час як США тиснуть на союзників, вони задоволені, що Європа починає ставитися до цього питання більш серйозно, навіть якщо деякі країни неохоче займають більш жорстку позицію, враховуючи їх торгівлю з Китаєм або небажання відволікати увагу від України.