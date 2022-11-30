FT: В НАТО провели переговоры по угрозе вторжения КНР на Тайвань

По данным FT, в сентябре страны НАТО провели первые специальные переговоры по Тайваню, поскольку США призывают других членов Альянса уделять больше внимания росту угрозы острову со стороны Китая, сообщает Зеркало недели.

Переговоры провел Североатлантический совет – главный орган Альянса, принимающий политические решения, по словам источников издания.

Страны НАТО обсуждали вопрос Тайваня на предыдущих заседаниях Североатлантического совета, поскольку Китай усилил давление на остров, но сентябрьская сессия стала первой специальной дискуссией.

Обсуждение состоялось через три месяца после того, как НАТО обнародовало стратегию, в которой Китай впервые назван вызовом для 30 стран Альянса, и через месяц после того, как Пекин начал масштабные военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Примечательно и важно, что впервые в Альянсе ведутся дискуссии о статусе Тайваня, его демократическом правительстве и его критической роли в производстве микрочипов во всем мире» , - сказал американский адмирал в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Один из участников переговоров рассказал, что представители НАТО обсуждали последние разведывательные данные об угрозе вторжения на Тайвань и влиянии конфликта на страны Альянса.

«Мы не говорили о том, какой будет роль НАТО в случае каких-либо военных действий, но обсуждали различные последствия, которые это может иметь для евроатлантической безопасности и более широкие последствия для Альянса» , - добавил участник переговоров.

Представители Альянса также обсудили, как НАТО должно информировать Пекин о потенциальных последствиях любых военных действий - дебаты, которые приобрели особое значение после вторжения России в Украину на фоне вопросов о том, был ли Запад достаточно жестким в своих предупреждениях Москве.

США призывают союзников, особенно в Европе, больше сосредоточиться на китайской угрозе Тайваню, поскольку растет обеспокоенность тем, что лидер Китая Си Цзиньпин может отдать приказ о применении силы против острова.

Высокопоставленные американские военные офицеры и чиновники назвали несколько возможных временных рамок для военных действий, причем некоторые из них стремятся усилить чувство срочности, чтобы обеспечить готовность Вашингтона и его союзников.

В рамках усилий США Государственный департамент недавно поделился с союзниками экономическим анализом, в котором говорится, что китайская блокада Тайваня будет стоить мировой экономике 2,5 трлн долларов в год.

Министры иностранных дел стран НАТО заявили, что обсудят вызов со стороны Китая в рамках встреч в Бухаресте, Румыния.

США, ссылаясь на свою поддержку Украины и Европы, давят на европейских союзников, чтобы они заняли более жесткую позицию по Пекину. Хотя в стратегическом документе НАТО, опубликованном в июне, упоминается Китай, в нем не упоминается Тайвань.

«Люди двигаются разными темпами в этом вопросе, это неизбежно в Альянсе 30 стран. Но мы добились значительного прогресса в отношении Китая... Мы переходим от оценки проблем к их решению» , - сказал один западный чиновник.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказала, что среди членов G7 было больше дискуссий по Тайваню, хотя Китай внимательно следит за тем, как НАТО реагирует на российское вторжение в Украину.

«Я думаю, что единство Альянса – это наша сила, и мы должны убедиться, что мы его укрепляем» , – заявила Жоли.

На прошлой неделе Канада обнародовала свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, которая описывает Китай как «все более разрушительную глобальную силу».

Один человек, знакомый с дискуссиями между США и их союзниками по НАТО относительно Тайваня, отметил, что важно не переоценивать действия Альянса в случае конфликта.

«Важнейшим следствием потенциального конфликта в Тайваньском проливе для НАТО является вероятная необходимость для европейских военных заполнить американские военные активы в Северной Атлантике в случае, если США будут вынуждены передислоцировать некоторые активы в Индо-Тихоокеанский регион. НАТО вряд ли будет вмешиваться непосредственно в кризис или войну вокруг Тайваня» , - сказал источник.

В то время как США давят на союзников, они довольны, что Европа начинает относиться к этому вопросу серьезнее, даже если некоторые страны неохотно занимают более жесткую позицию, учитывая их торговлю с Китаем или нежелание отвлекать внимание от Украины.