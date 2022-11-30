Мінборони призначило нового гендиректора "Мотор Січі": Богуслаєва звільнили

28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України генеральним директором підприємства ПАТ "Мотор Січ" призначений Олексій Нікіфоров, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади Президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва" , - йдеться в повідомленні.

Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

Повідомляється також, що було обрано новий склад наглядової ради та її голову - заступника іністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

У Міноборони зазначили, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ.

Нагадаємо, на початку листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Додамо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, націоналізація підприємств була стратегічно важливою для України. Їх продукція необхідна ЗСУ та енергетичному сектору.