Минбороны назначило нового гендиректора "Мотор Сичи": Богуслаева уволили

28 ноября 2022 г. приказом Министра обороны Украины генеральным директором предприятия ПАО "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с поста Президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева" , - говорится в сообщении.

Приказом Министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

Сообщается также, что был избран новый состав наблюдательного совета и его глава - заместитель инистра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

В Минобороны отметили, что теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ.

Напомним, в начале ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, национализация предприятий была стратегически важной для Украины. Их продукция необходима ВСУ и энергетическому сектору.