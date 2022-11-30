Боррель: Євросоюз додатково передасть Україні ще 40 генераторів

Євросоюз передасть Україні ще 40 генераторів на додаток до тих 550 пристроїв, які європейці передали раніше, повідомляє Новое время.

Євросоюз надасть Україні ще 40 генераторів через механізм цивільного захисту, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

"Росія намагається зламати дух українців, ударяючи по енергетичній інфраструктурі і використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку", - написав Боррель.

За словами Борреля, Євросоюз надає ще 40 генераторів на додаток до тих 550, які вже надали Україні через механізм цивільного захисту.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк видасть кредити бізнесу на купівлю безперебійного енергообладнання.