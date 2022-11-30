Боррель: Евросоюз дополнительно передаст Украине еще 40 генераторов
Евросоюз передаст Украине еще 40 генераторов впридачу к тем 550 устройств, которые европейцы передали ранее, сообщает Новое время.
Евросоюз предоставит Украине еще 40 генераторов через механизм гражданской защиты, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.
Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку", — написал Боррель.
По словам Борреля Евросоюз предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили Украине через механизм гражданской защиты.
Ранее сообщалось, что Ощадбанк выдаст кредиты бизнесу на покупку бесперебойного энергооборудования.