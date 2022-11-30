Боррель: Евросоюз дополнительно передаст Украине еще 40 генераторов

Евросоюз передаст Украине еще 40 генераторов впридачу к тем 550 устройств, которые европейцы передали ранее, сообщает Новое время.

Евросоюз предоставит Украине еще 40 генераторов через механизм гражданской защиты, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку" , — написал Боррель.

По словам Борреля Евросоюз предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили Украине через механизм гражданской защиты.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Ранее сообщалось, что Ощадбанк выдаст кредиты бизнесу на покупку бесперебойного энергооборудования.