Акцію подовжено до 1-го грудня!Міжбанк всього за 6000 грн. на рік при оплаті карткою
Купити доступ

Литва виділяє додаткові 13 мільйонів євро на підтримку України

Литва виділяє додаткові 13 мільйонів євро на підтримку України
Фото: Pixabay

Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.

Раніше Анушаускас повідомляв, що Литва відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.

Крім того, литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз.

Новини

Популярні теми форуму

analytics