Литва виділяє додаткові 13 мільйонів євро на підтримку України

Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.

Today ???????? government approved 13 mil ???? support for ????????.- 5 mil ???? to the World Bank fund for Ukraine.- 4 mil ???? for restoration of ???????? energy infrastructure.- 2 mil ???? for ???????? war refugees in Moldova. - 2 mil ???? to "Grains from Ukraine" initiative. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022

Раніше Анушаускас повідомляв, що Литва відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.

Крім того, литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз.