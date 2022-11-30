Литва виділяє додаткові 13 мільйонів євро на підтримку України
Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.
Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.
Раніше Анушаускас повідомляв, що Литва відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.
Крім того, литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз.