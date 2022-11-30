Литва выделяет дополнитеьные 13 миллионов евро на поддержку Украины

Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.

Today ???????? government approved 13 mil ???? support for ????????.- 5 mil ???? to the World Bank fund for Ukraine.- 4 mil ???? for restoration of ???????? energy infrastructure.- 2 mil ???? for ???????? war refugees in Moldova. - 2 mil ???? to "Grains from Ukraine" initiative. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022

Ранее Анушаускас сообщал, что Литва отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.

Кроме того, литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.