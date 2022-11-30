Акция продлена до 1-го декабря!Межбанк всего за 6000 грн. на год при оплате картой
Купить доступ

Литва выделяет дополнитеьные 13 миллионов евро на поддержку Украины

Литва выделяет дополнитеьные 13 миллионов евро на поддержку Украины
Фото: Pixabay

Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.

Ранее Анушаускас сообщал, что Литва отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.

Кроме того, литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.

Новости

Популярные темы форума

analytics