Литва выделяет дополнитеьные 13 миллионов евро на поддержку Украины
Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.
Ранее Анушаускас сообщал, что Литва отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.
Кроме того, литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.