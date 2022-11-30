Генштаб: Росія планує чергову хвилю мобілізації на січень-лютий

За даними української військової розвідки, вже в січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов'язаних, а також достроково випустить курсантів вищих військових навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 30 листопада.

"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року".

Тим часом у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації.

Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.