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Генштаб: Россия планирует очередную волну мобилизации на январь-февраль

Генштаб: Россия планирует очередную волну мобилизации на январь-февраль
Фото: Facebook

По данным украинской военной разведки, уже в январе следующего года Россия начнет новую волну мобилизации военнообязанных, а также досрочно выпустит курсантов высших военных учебных заведений из-за весомых потерь армии на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 30 ноября.

"С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск, в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений Российской Федерации.
Кроме того, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года".

Между тем в городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о "завершении мобилизации".

Однако оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих выехать.

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