В Офісі президента розповіли про ситуацію з електрикою у Херсоні

Станом на сьогодні, 30 листопада, у Херсоні 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Херсон забезпечений електрикою на 65%" , - йдеться у заяві.

Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні.

За словами Тимошенка, тривають роботи з підключення води та тепла до осель жителів Херсона. Електропостачання відновлюється і у громадах області. До робіт залучені фахівці з Одеси, Рівного та Чернівців.

Нагадаємо, що у Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

Ввечері 29 листопада у Херсоні підключили до електропостачання вже половину домогосподарств.

Також зазначимо, що сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.