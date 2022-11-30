В Офисе президента рассказали о ситуации с электричеством в Херсоне

На сегодня, 30 ноября, в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Херсон снабжен электричеством на 65%" , - говорится в заявлении.

Энергетики продолжают работать над восстановлением света для всех потребителей. К энергопитанию подключены местные и областные больницы.

По словам Тимошенко, продолжаются работы по подключению воды и тепла в дома жителей Херсона. Электроснабжение возобновляется и в общинах области. К работам привлечены специалисты из Одессы, Ровно и Черновцов.

Напомним, что в Херсоне начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Вечером 29 ноября в Херсоне подключили к электроснабжению уже половину домохозяйств.

Также отметим, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения.